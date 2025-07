Bankitalia Pil 2025 a +0,6% pesa incertezza guerre e dazi

Secondo il Bollettino di Bankitalia, il PIL italiano ha mostrato segni di ripresa nel primo trimestre con un incremento dello 0,3%, trainato da consumi e investimenti. Tuttavia, l'incertezza causata da guerre e dazi minaccia la stabilità futura, e nel secondo trimestre la crescita potrebbe frenare. La sfida per l’Italia sarà mantenere questa dinamica positiva in un quadro internazionale ancora instabile, determinando così le prospettive di ripresa per il 2025.

"Il Pil italiano è cresciuto nel primo trimestre dello 0,3% rispetto al periodo precedente, grazie all'aumento di consumi e investimenti e, in misura minore, della domanda statunitense". E' quanto si legge nel Bollettino economico di Bankitalia secondo cui "sono emersi segnali positivi per l'attività manifatturiera, che rimane tuttavia esposta all'instabilità del contesto internazionale". Per Bankitalia, "nel secondo trimestre il prodotto ha rallentato. Secondo le nostre più recenti proiezioni il Pil crescerà dello 0,6% nel corso del 2025 e di circa lo 0,8 nella media del biennio successivo. Il quadro previsivo è soggetto a una significativa incertezza riconducibile in particolare all'evoluzione delle tensioni geopolitiche e commerciali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bankitalia, Pil 2025 a +0,6%, pesa incertezza guerre e dazi

In questa notizia si parla di: bankitalia - pesa - incertezza - guerre

Panetta (Bankitalia): ‘invecchiamento pesa sul Pil, immigrati aiutano’ - Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, lancia un allerta: l’invecchiamento della popolazione e la bassa natalità minacciano il PIL italiano.

Bankitalia, Pil 2025 a +0,6%, pesa incertezza guerre e dazi; Bankitalia, Pil 2025 a +0,6%, pesa incertezza guerre e dazi; Bankitalia vede grigio: “Incertezza elevata con dazi e guerre”.

Bankitalia, Pil 2025 a +0,6%, pesa incertezza guerre e dazi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Bankitalia: se dazi Usa alti Cina devia 30 mld export su eurozona - Se alla fine i dazi commerciali degli Stati Uniti sulla Cina risultassero più elevati di quelli indicati lo scorso ... Riporta notizie.tiscali.it