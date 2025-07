Banda dei Rolex anche per il boss latitante arriva la sentenza | 16 anni di carcere

Un duro colpo per la banda dei Rolex: arriva la sentenza di 16 anni di carcere per il boss latitante Kristian Lumaj. Il 34enne albanese, ancora ignoto alle forze dell'ordine, è stato condannato per rapina, lesioni e tentato omicidio. La giustizia fa luce sulle attività criminali di questa organizzazione, ma il mistero sulla sua fuga continua a tenere banco. La lotta contro il crimine non si ferma, e ora tocca al suo prossimo capitolo...

Dovrà scontare 16 anni di carcere Kristian Lumaj, “boss” della cosiddetta banda dei Rolex. Il 34enne cittadino albanese non era presente in aula in quanto a tutt’oggi latitante, ed è stato condannato dal giudice Flavia Mangiante per vari reati tra cui rapina, lesioni personali e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

