Banche Passera illimity | Con Ifis operazione per realizzare il meglio

Corrado Passera, fondatore e CEO di Illimity Bank, ha sottolineato che l’acquisizione di Ifis rappresenta un’operazione strategica volta a “realizzare il meglio” per tutti gli azionisti. Durante l’Assemblea ABI all’Università Bocconi di Milano, ha spiegato che questa scelta è frutto di decisioni industriali importanti, e il suo impegno è di garantire il massimo valore nel percorso di crescita. La sfida ora è portare questa operazione al successo, consolidando il futuro del gruppo.

“È un’operazione industriale per cercare di realizzare il meglio. Gli azionisti hanno deciso così ed è nostro dovere farlo al meglio”. Lo ha detto a margine dell’ Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), in corso all’ Università Bocconi di Milano, Corrado Passera, fondatore e ceo di Illimity Bank, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se con l’acquisizione di Ifis il futuro di Illimity fosse al sicuro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Banche, Passera (illimity): "Con Ifis operazione per realizzare il meglio"

In questa notizia si parla di: meglio - illimity - passera - ifis

Ifis si prende tutto: l’era Illimity finisce senza clamore: Con un colpo silenzioso ma efficace, Banca Ifis segna la fine dell’indipendenza di Illimity. E perfino Corrado Passera, il fondatore, ha aderito all’offerta. Si apre una nuova f... Vai su X

Ultimi due giorni per aderire all’offerta di Banca Ifis sulla challenger bank fondata da Passera. Le azioni acquistate oggi e domani non potranno essere portate in adesione all’opas Vai su Facebook

Banche, Passera (illimity): Con Ifis operazione per realizzare il meglio; Banche, Passera (illimity): Con Ifis operazione per realizzare il meglio; Passera consegna le sue quote di Illimity all'offerta di Banca Ifis.

Banche, Passera (illimity): "Con Ifis operazione per realizzare il meglio" - (LaPresse) "È un'operazione industriale per cercare di realizzare il meglio. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Opas Illimity, venerdì 11 luglio la chiusura. Ifis all’88,6%. Al 90% scatta il premio cash del 5% - Ultimi due giorni per aderire all’offerta di Banca Ifis sulla challenger bank fondata da Passera. Riporta milanofinanza.it