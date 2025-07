Banche Padoan | Giorgetti su credito non è un monito ma conferma di quanto facciamo

Durante l’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana, il presidente di UniCredit Pier Carlo Padoan ha sottolineato che le recenti parole di Giorgetti non rappresentano un monito, ma una conferma della solidità delle strategie adottate dalle banche italiane. Un segnale chiaro di come il settore finanziario stia continuando nel suo impegno di sostenere l’economia, rafforzando la fiducia e puntando a un futuro di crescita condivisa.

Per le banche “non l’ho preso come un monito, certamente per quanto ci riguarda non è un monito, ma una conferma di quello che stiamo facendo”. Lo ha detto il presidente di UniCredit Pier Carlo Padoan, a margine dell’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana, in corso all’Università Bocconi di Milano, commentando l’invito del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alle banche di “fare la loro parte” aumentando il credito a famiglie e imprese. “Mi sembra ovvio che le banche devono fare le banche e le banche lo stanno facendo”, ha concluso l’ex ministro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Banche, Padoan: “Giorgetti su credito non è un monito, ma conferma di quanto facciamo"

