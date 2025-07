Banche Gros Pietro | Su crediti stiamo facendo quello che chiede Giorgetti

Banche Gros Pietro continua a rafforzare il suo ruolo nel sostegno all’economia italiana, in linea con le indicazioni di Giancarlo Giorgetti. Con una strategia che privilegia sia il credito che l’equity, stiamo contribuendo alla crescita del paese. I crediti erogati quest’anno sono in forte aumento rispetto al passato, con un impegno di 200 miliardi di euro per stimolare investimenti e sviluppo. Il nostro obiettivo è consolidare questa traiettoria positiva, promuovendo un progresso sostenibile e duraturo.

Con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti “siamo in linea anche per quanto riguarda la strategia di Intesa Sanpaolo con le indicazioni che ha dato. La nostra funzione è di fare credito e portare investimenti non soltanto sotto forma di credito, ma anche di equity. Quest’anno i crediti che abbiamo erogato in Italia sono in forte crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Abbiamo assunto un impegno di 200 miliardi a disposizione delle aziende italiane, quindi stiamo facendo quello che il ministro chiede. Lo facciamo da prima banca italiana”. Lo ha detto a margine dell’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana, in corso all’Università Bocconi di Milano, Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Banche, Gros Pietro: "Su crediti stiamo facendo quello che chiede Giorgetti"

In questa notizia si parla di: crediti - stiamo - facendo - chiede

Banche, Gros Pietro: Su crediti stiamo facendo quello che chiede Giorgetti; Banche, Gros Pietro: Su crediti stiamo facendo quello che chiede Giorgetti; A Los Angeles la proiezione di “Superman” a misura di cane.

Banche, Gros Pietro: "Su crediti stiamo facendo quello che chiede Giorgetti" - (LaPresse) Con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti “siamo in linea anche per quanto riguarda la strategia di Intesa Sanpaolo con ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Crediti cedibili una sola volta, RPT chiede al Governo di fare un passo ... - Crediti cedibili una sola volta, RPT chiede al Governo di fare un passo indietro I professionisti: ‘basterebbe potenziare i controlli, senza aumentare i carichi burocratici’. Lo riporta edilportale.com