Bambina di 9 anni salvata dal degrado | viveva tra droga e rifiuti in un appartamento di Roma

Una semplice segnalazione può cambiare una vita. È ciò che è accaduto a Roma, quando una bambina di 9 anni, rinchiusa in un mondo di droga e sporcizia, ha trovato speranza grazie a un gesto anonimo tramite l’app “You Pol”. La sua storia di degrado e salvezza ci ricorda l’importanza di essere cittadini attivi e di non voltarsi dall’altra parte. Per scoprire come una telefonata può fare la differenza, continua a leggere.

La segnalazione anonima via app ha cambiato il suo destino. Viveva in condizioni drammatiche, circondata da droga, sporcizia e degrado, in un appartamento nella zona est di Roma. Con lei c'erano il padre e il suo "socio" in affari, entrambi immersi in un contesto di criminalità e incuria. A salvare la bambina di 9 anni è stata una segnalazione anonima giunta tramite l'applicazione "You Pol", che consente ai cittadini di inviare informazioni direttamente alla polizia. Panetti di droga nascosti tra le lenzuola della piccola. Quando gli agenti dei commissariati Casilino e Prenestino sono intervenuti nell'appartamento, si sono trovati davanti una scena allarmante.

