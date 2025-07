Balneazione vietata a Manfredonia bagnanti e lidi danneggiati Il sindaco | A nessuno piace chiudere il mare

Dopo le recenti restrizioni e i danni causati, il sindaco di Manfredonia esprime il suo rammarico: nessuno desidera chiudere il mare ai cittadini. La torbidità dell’acqua tra Siponto e la zona Castello ha alimentato preoccupazioni, ma il fascino delle onde e il sole invitano ancora a cercare un momento di relax. Tuttavia, per tutela della salute e dell’ambiente, si invita tutti a rispettare le indicazioni, perché il mare è un patrimonio da preservare.

L'acqua era un po' torbida oggi tra Siponto e Manfredonia, neanche troppo invitante in più punti, ma il sole batteva forte e i temerari, soprattutto nella spiaggia Castello, non hanno rinunciato al bagno, disattendendo i seppur timidi cartelli di divieto di balneazione affissi sul lungomare.

Divieto di balneazione colpisce Siponto e Manfredonia: enterococchi superiore ai limiti anche all'Acqua di Cristo - La questione della balneazione a Manfredonia si fa sempre più delicata: il divieto colpisce anche Siponto e l'acqua di Cristo, dove i livelli di enterococchi superano i limiti di sicurezza.

