Ballando con le stelle 2025 indiscrezioni sui primi nomi del cast | da Chanel Totti a Barbara d’Urso

L’attesa cresce per la prossima stagione di Ballando con le Stelle 2025, il dance show più amato di Raiuno. Milly Carlucci e il suo team sono già al lavoro per svelare i primi nomi del cast, tra indiscrezioni e sorprese. Da Chanel Totti a Barbara D’Urso, i possibili protagonisti promettono una stagione ricca di emozioni e talento. La sfida è aperta: chi salirà sulla pista da ballo? Resta con noi per scoprire tutte le novità!

La grande macchina di Ballando con le Stelle 2025 capitanata da Milly Carlucci è al lavoro per la prossima stagione del dance show campione d’ascolti di Raiuno. Nessuna pausa estiva per la conduttrice al lavoro con tutto il suo team per selezionare il cast della ventesima edizione in partenza da settembre. Ballando con le stelle 2025 cast, i primi papabili nomi dei concorrenti. Dopo la vittoria di Bianca Guaccero nell’ultima stagione di Ballando con le Stelle, fervono i preparativi per la nuova stagione con Milly Carlucci pronta a confezionare un cast stellare. Da giorni circolano i primi papabili nomi di concorrenti pronti a scendere sulla pista da ballo anche se al momento non c’è nulla di ufficiale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ballando con le stelle 2025, indiscrezioni sui primi nomi del cast: da Chanel Totti a Barbara d’Urso

In questa notizia si parla di: ballando - stelle - cast - indiscrezioni

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai” - Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione.

L'attesa per la nuova edizione è già alle stelle Vai su Facebook

Ballando con le stelle: le indiscrezioni sui nuovi concorrenti rimettono in pista una vecchia conoscenza; “Francesca Pascale a Ballando con le Stelle”, l’incontro con Milly Carlucci; Raimondo Todaro a Sognando Ballando con le stelle, il ritorno dopo Amici. Le parole di Milly Carlucci.

Ballando con le stelle 2025 cast, i primi papabili nomi dei concorrenti - Milly Carlucci è già al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025 in partenza da settembre su Rai1: i primi nomi sul cast di concorrenti ... Si legge su superguidatv.it

Ballando con le Stelle: Elettra Lamborghini e Cecchetto in pista (e Chanel Totti ci pensa). Le mosse di Milly Carlucci - La conduttrice avrebbe i nomi della cantante e del produttore sulla lista dei concorrenti per la prossima edizione dello show, oltre a Chanel Totti ... libero.it scrive