Balerdi Juve è muro contro muro con il Marsiglia | Tudor insiste per portarlo a Torino ma… Tutti gli aggiornamenti sul difensore

Il calciomercato si infiamma tra Juve e Marsiglia: Leonardo Balerdi resta al centro delle attenzioni, con Tudor che spinge per portarlo a Torino. La trattativa si trasforma in un vero muro contro muro, con aggiornamenti che tengono i tifosi con il fiato sospeso. RiuscirĂ la Juventus a conquistare il difensore argentino e rinforzare la propria retroguardia? Segui con noi tutte le novitĂ su questa intricata operazione di mercato.

Balerdi Juve, è muro contro muro con l’Olympique Marsiglia: Tudor insiste per portarlo a Torino ma. Tutti gli aggiornamenti sul difensore argentino. Il mercato Juve  continua a seguire con interesse Leonardo Balerdi, il difensore centrale argentino del Marsiglia, che rimane uno dei principali obiettivi per il rafforzamento del reparto arretrato. Igor Tudor, l’allenatore bianconero, considera Balerdi  una delle sue prime scelte per rinforzare la difesa, apprezzando le sue qualitĂ tecniche e il suo dinamismo che potrebbero integrarsi perfettamente nel sistema di gioco della Juve. Nonostante l’interesse costante della Juventus, la trattativa per portare Balerdi  a Torino non si prospetta facile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com