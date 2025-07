Baena è un riferimento ma vengo a contribuire con la mia cosa

Il trasferimento di Alberto Moleiro al Villarreal segna un importante passo avanti nella sua carriera, alimentando grandi aspettative tra i tifosi. L'entusiasmo del giovane talento spagnolo si unisce alla riconoscenza per il ruolo di Álex Baena, che lascia un'eredità significativa nel club. Con la determinazione di contribuire al successo europeo della squadra, Moleiro si prepara a vivere un nuovo emozionante capitolo. La sua avventura nel Villarreal promette di essere ricca di sfide e soddisfazioni.

2025-07-11 13:13:00 Calcio spagnolo: Il calciatore Alberto Moleiro ha dichiarato nella sua presentazione come un giocatore di villara che La sua firma per il team Groguet è un importante passo avanti è la sua carriera professionale. Il Canary è stato entusiasta di poter giocare in una squadra che combatte per i quadrati europei e ha esaltato la figura di Álex Baena, che sostituisce nella squadra. Gioca a Villarreal: “È un salto nella mia carriera e sono orgoglioso di essere qui, e mi misura i grandi. Vengo con grande desiderio di giocare tutto il possibile e contribuire con il mio calcio per aiutare la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com