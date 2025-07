Azzurre nei quarti degli Europei dopo 12 anni

Dopo 12 anni, l'Italia torna a brillare ai quarti degli Europei femminili, regalando emozioni e speranze a tifosi e appassionati. Nonostante la sconfitta per 3-1 contro la Spagna nell’ultima sfida del Gruppo B, la nostra Nazionale si guadagna il passaggio come seconda classificata. Una performance che testimonia il talento e la determinazione delle azzurre, pronte a scrivere nuove pagine di storia nel torneo continentale.

La Nazionale del ct Soncin perde 3-1 con la Spagna ma si qualifica come seconda del girone BERNA (SVIZZERA) - Dopo 12 anni l'Italia si qualifica per i quarti di finale degli Europei femminili. Nell'ultima sfida del Gruppo B, la Nazionale del ct Soncin esce sconfitta per 3-1 a Berna contro le campion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Azzurre nei quarti degli Europei dopo 12 anni

In questa notizia si parla di: europei - quarti - anni - azzurre

Europei di Calcio Under 21, l’Italia con la Germania ai quarti di finale: domani sera in campo - Domani sera, alle 21, l'Italia Under 21 si prepara a sfidare la Germania ai quarti di finale degli Europei in Slovacchia.

#Calcio #WEURO2025 Agli Europei femminili, questa sera alle 21:00 Italia-Spagna. Le azzurre inseguono l'accesso ai quarti di finale nell'ultima partita del girone contro le spagnole che sono già qualificate Vai su X

EUROPEI: ELISABETTA OLIVIERO PRESENTA ITALIA-SPAGNA https://www.figc.it/it/nazionali/news/azzurre-venerd%C3%AC-con-la-spagna-in-palio-la-qualificazione-ai-quarti-dell-europeo-oliviero-corriamo-verso-il-nostro-obiettivo/ Napoli Femminile Raffael Vai su Facebook

Azzurre nei quarti degli Europei dopo 12 anni; L'Italia è ai quarti! A Berna la Spagna vince 3-1 ma le azzurre si qualificano dopo 12 anni; Europei di calcio femminili, l’Italia perde con la Spagna ma avanza: è ai quarti.

L’Italia è ai quarti degli Europei femminili 12 anni dopo l’ultima volta: il KO con la Spagna è indolore - Nonostante la sconfitta contro la Spagna, l'Italia accede ai quarti di finale dell'Europeo femminile per la prima volta dal 2013 ... Si legge su fanpage.it

Europei femminili, l'Italia perde con la Spagna ma vola ai quarti - Dopo 12 anni l'Italia si qualifica per i quarti di finale degli Europei femminili. Lo riporta msn.com