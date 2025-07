Azienda ospedaliera di Perugia è Antonio D’Urso il nuovo direttore generale

L’azienda ospedaliera di Perugia si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida del dottor Antonio D'Urso, nominato direttore generale dalla Giunta regionale. Con una vasta esperienza e il supporto dell’Università degli Studi, D’Urso assume il ruolo con entusiasmo e determinazione, pronto a guidare l’ospedale verso eccellenza e innovazione. La sua nomina rappresenta un importante passo avanti per la sanità umbra, aprendo le porte a nuove sfide e opportunità per tutta la comunità.

Il dottore Antonio D’Urso è il nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia dopo la nomina della Giunta regionale. Subentra al dottor Giuseppe De Filippis e prenderà servizio dal 1 settembre. La nomina della Giunta è arrivata con il parere favorevole dell’Universita’ degli studi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

