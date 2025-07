Avvallamento in via peculio frumentario Federconsumatori | Dopo due anni ancora pericoli

Un pericolo che torna a minacciare la sicurezza dei cittadini: in via Peculio Frumentario, davanti al teatro Savio, un avvallamento riemerge dopo due anni, ricordando i rischi di un precedente sprofondamento. Nonostante gli interventi passati, la situazione si ripresenta, mettendo a rischio pedoni e veicoli. È ora di passare dalle parole ai fatti per garantire strade sicure e durature.

In via Peculio Frumentario è presente da diverso tempo, un avvallamento della sede stradale antistante il teatro Savio. Già nel 2022, nella stessa zona, si era verificato uno sprofondamento del manto stradale. Nonostante l'intervento effettuato in passato, oggi si ripresenta lo stesso fenomeno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

