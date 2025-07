Aversa svolta per il mercato ortofrutticolo | ok dell’Asl ai nuovi capannoni

Una svolta storica per il mercato ortofrutticolo di Aversa: dopo anni di attese e incertezze, l’ASL di Caserta ha finalmente dato il via libera ai nuovi capannoni. Un passo fondamentale per rivitalizzare un settore vitalizio per l’economia locale e garantire qualità e sicurezza ai produttori e consumatori. La rinascita è alle porte: il futuro del mercato ortofrutticolo si prospetta più promettente che mai.

Dopo anni di promesse, proteste e attese, si apre finalmente uno spiraglio per il rilancio del mercato ortofrutticolo di viale Europa, ad Aversa. A sei anni dalla chiusura e a tre dalla riapertura parziale, l’ASL di Caserta ha rilasciato, lo scorso 9 luglio, il parere igienico-sanitario preventivo necessario alla realizzazione di due nuovi capannoni a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, svolta per il mercato ortofrutticolo: ok dell’Asl ai nuovi capannoni

In questa notizia si parla di: aversa - mercato - ortofrutticolo - capannoni

