Aversa controlli serrati nella movida | 5 denunce e multe oltre 17mila euro

Aversa si conferma città vivace e sicura, grazie a controlli serrati durante le ore della movida. I carabinieri della Compagnia hanno intensificato i controlli nelle zone più frequentate, denunciando cinque persone e sanzionando con oltre 17mila euro di multe. Questa operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e rispetto delle norme pubbliche. La lotta contro l’illegalità continua, affinché tutti possano godersi la vita notturna in tranquillità.

Serata di controlli serrati nella città normanna, dove i carabinieri della Compagnia di Aversa hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi in particolare nelle zone calde della movida. Il bilancio dell’operazione è di cinque persone denunciate in stato di libertà e numerose sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada. Aversa, controlli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, controlli serrati nella movida: 5 denunce e multe oltre 17mila euro

In questa notizia si parla di: aversa - controlli - serrati - movida

Aversa, controlli sulla movida: tre denunciati (due sono minori), sanzioni e sequestro di alimenti in un bar - Nella serata di ieri, Aversa si è animata tra luci e rumori, ma la movida ha attirato anche l'attenzione delle forze dell'ordine.

AVERSA - Controlli a tappeto nelle strade della movida, identificate 250 persone: fermato un 25enne con un coltello https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=69463:aversa-ce-controlli-serrati-nelle-ore-della-movida-in-ca Vai su X

Leggi 'Aversa: controlli serrati nella movida, due denunce e sanzioni per 18.000 euro' su Cronachedi.it Vai su Facebook

Movida, controlli dei carabinieri: raffica di multe, in 5 finiscono nei guai; AVERSA (CE). CONTROLLI SERRATI NELLE ORE DELLA MOVIDA. IN CAMPO I CARABINIERI MOTOCICLISTI. SCATTANO DUE DENUNCE E SANZIONI PER 18.000 EURO.; Aversa, controlli nella movida: due denunce e 18mila euro di multe.

Controlli nella movida di AVERSA: tre denunce e oltre 16mila euro di multe - Pattugliamenti straordinari dei Carabinieri nel centro di Aversa: fermati un trasportatore abusivo di rifiuti, un automobilista senza patente e un anziano con munizioni illegali. casertace.net scrive

Movida ad Aversa: controlli a tappeto dei Carabinieri, due denunce e sanzioni per quasi 18.000 euro - Scopri tutti i dettagli riguardo Movida ad Aversa: controlli a tappeto dei Carabinieri, due denunce e sanzioni per quasi 18. Lo riporta casertaweb.com