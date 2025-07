Avanza bene la vaccinazione contro la blue tongue ma resta l' allerta per tutta estate

La campagna di vaccinazione contro la blue tongue sta facendo progressi significativi in Brianza, proteggendo il patrimonio zootecnico e garantendo la salute degli animali. Sebbene i risultati siano incoraggianti, l’allerta rimane alta per tutta l’estate, richiedendo attenzione continua e misure preventive efficaci. Solo con la collaborazione di tutti possiamo affrontare questa sfida e preservare un settore così importante per l’economia locale.

La campagna di vaccinazione contro la blue tongue, la febbre catarrale dei ruminanti, ha superato il giro di boa. Partita ad aprile, questa importante attivitĂ di profilassi nel territorio dell’Ats della Brianza - che comprende la provincia di Lecco, quella di Monza e Vimercate - ha interessato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

