Autostrada A1 | bus in fiamme fra Scandicci e Impruneta Traffico bloccato in direzione sud

Un incrocio di tensione sulla A1 tra Firenze Scandicci e Impruneta: un bus in fiamme ha paralizzato il traffico in direzione sud, creando disagi e ritardi per molti automobilisti. La situazione richiede attenzione e pazienza mentre le squadre di emergenza intervengono per domare l'incendio e ripristinare la circolazione. Scopriamo insieme cosa è successo e come affrontare questa difficile giornata di viaggio.

Traffico bloccato in carreggiata sud lungo l'autostrada A1 tra i caselli di Firenze Scandicci e Firenze Impruneta a causa di un bus che ha preso fuoco

In questa notizia si parla di: autostrada - scandicci - impruneta - traffico

