Autolinee Toscane occhio alle truffe | abbonamenti falsi promossi sui social

Attenzione, utenti di Autolinee Toscane! Una nuova ondata di truffe online sta mettendo in pericolo i viaggiatori: falsi abbonamenti promossi sui social a prezzi allettanti. Prima di cliccare, informatevi e diffidate delle offerte troppo vantaggiose. La sicurezza dei vostri spostamenti passa anche da una scelta consapevole: scopriamo insieme come riconoscere e difenderci da queste truffe.

Firenze, 11 luglio 2025 – C'è una nuova truffa che circola in rete, quella di abbonamenti falsi ad Autolinee Toscane. Ma bisogna non fidarsi, perché si rischia di pagare per dei titoli di viaggio che poi risultano falsi e dunque non validi. È la stessa Autolinee Toscane ad informare che sono state segnalate nuove truffe online, che circolano in particolare sui social media, dove vengono promesse tessere in edizioni limitate a prezzi irrisori che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la Toscana. L’azienda a questo proposito precisa che: "Si tratta di notizie false e post, con informazioni errate e prive di fondamento, in cui, con immagini di biglietti inesistenti che sono stati creati attraverso dei fotomontaggi, vengono offerti, a pochi euro e in modo esclusivo, abbonamenti annuali o semestrali, simulando anche commenti e risposte di utenti soddisfatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it