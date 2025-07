Autobus in fiamme sull’A1 traffico bloccato e code Vigili del fuoco in azione

Un incidente improvviso sull'A1 mette in pausa il traffico tra Firenze Scandicci e Impruneta: un autobus in fiamme blocca la corsia, creando un chilometro di coda. Fortunatamente, non risultano feriti, e i vigili del fuoco sono già all’opera per domare le fiamme. Questa emergenza ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle strade e l’efficienza delle squadre di soccorso. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi.

Firenze, 11 luglio 2025 – Problemi in A1 per un mezzo in fiamme tra i caselli di Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Ad andare a fuoco è stato un autobus: il traffico è bloccato e nella zona, stando a quanto riportato dal sito ufficiale di autostrade per l’Italia, si è formato un chilometro di coda. Da quanto appreso non sono segnalate persone ferite. A bordo del pullman c'era solo l'autista. Sul sito di Aspi si spiega che ci sono rallentamenti anche in direzione nord. Su entrambe le carreggiate segnalato fumo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con una squadra e due autobotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autobus in fiamme sull’A1, traffico bloccato e code. Vigili del fuoco in azione

