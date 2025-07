Auto si ribalta su un fianco interviene l' elisoccorso per portare una donna in ospedale

Un incidente drammatico a Torriglia scuote la tranquillità di questa calda giornata di luglio. Un’auto si è ribaltata su un fianco nelle vicinanze di Donetta, coinvolgendo due donne, di cui una di 71 anni, trasportata in ospedale con codice rosso. L’intervento tempestivo dell’elisoccorso ha fatto la differenza, sottolineando l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La vicenda mette in evidenza quanto ogni attimo possa fare la differenza tra la vita e la tragedia.

Incidente stradale a Torriglia, in località Donetta, dove un'auto si è ribaltata su un fianco verso le 12 di oggi, venerdì 11 luglio. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo: a bordo del mezzo due donne di cui una, 71 anni, è stata portata in codice rosso con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

