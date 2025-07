Auto si incendia durante la marcia e diventa una palla di fuoco | guidatore salvo

Un motore che prende fuoco all'improvviso durante la marcia, trasformando un'auto in una palla di fiamme, è un episodio che mette in allerta. Fortunatamente, il guidatore di Mulazzano è riuscito a salvarsi e uscire in tempo dall'abitacolo. Un incidente che ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle condizioni del veicolo, per evitare che un guasto diventi una tragedia.

Mulazzano (Lodi), 11 luglio 2025- Fuoco e fiamme durante la marcia, vettura finisce carbonizzata. Panico, alle 22 di giovedì 10 luglio 2025, a Mulazzano. Una vettura stava viaggiando sulla strada provinciale 138 quando, improvvisamente, ha preso fuoco. L’origine della combustione è sconosciuta, ma potrebbe essersi trattato di un eccessivo surriscaldamento o un guasto. Il conducente, quando ha avvertito dl fumo uscire dal vano motor e, ha accostato e abbandonato l’abitacolo, evitando quindi un grosso pericolo. L’automobile, alimentata a gasolio, è infatti presto diventata una palla di fuoco, sprigionando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza ma, per fortuna, senza che l’incendio coinvolgesse terzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Auto si incendia durante la marcia e diventa una palla di fuoco: guidatore salvo

In questa notizia si parla di: fuoco - durante - marcia - auto

Champions League, auto a fuoco durante i festeggiamenti dei tifosi del Paris Saint-Germain - Durante i festeggiamenti per il raggiungimento della finale di Champions League, i tifosi del Paris Saint-Germain hanno vissuto momenti di euforia, ma anche di caos.

Auto a metano prende fuoco durante la marcia, il conducente si mette in salvo #Terni Vai su X

Auto elettriche e incendi: i dati parlano chiaro. Le ibride sono le più pericolose Quando si parla di sicurezza e incendi, l’opinione pubblica tende ancora ad associare le auto elettriche a un rischio elevato. Ma i numeri raccontano tutt’altro. A dimostrarlo sono da Vai su Facebook

Auto si incendia durante la marcia e diventa una palla di fuoco: guidatore salvo; Incidente a Pianezza: auto prende fuoco mentre è in marcia, il conducente si mette in salvo; Roveredo, auto prende fuoco in marcia: ferita una donna.

Auto si incendia durante la marcia e diventa una palla di fuoco: guidatore salvo - L’uomo al volante è riuscito ad accostare e a scendere dalla vettura ... Da ilgiorno.it

Auto a metano prende fuoco durante la marcia, il conducente si mette in salvo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com