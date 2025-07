Auto ribaltata in superstrada | una persona in ospedale

Un grave incidente sulla superstrada Fi-Pi-Li, poco dopo mezzogiorno di oggi, ha coinvolto un'auto ribaltata all'altezza di Pisa Nord Est. Quattro persone erano a bordo: tre sono uscite autonomamente, mentre una, rimasta ferita gravemente, è stata trasportata in ospedale. La scena ha creato momenti di tensione e apprensione, mentre le autorità sono intervenute prontamente per ricostruire la dinamica e garantire sicurezza sulle corsie. La vicenda sta destando grande attenzione tra gli automobilisti e le forze dell'ordine.

Grave incidente stradale poco dopo mezzogiorno di oggi, 11,luglio, lungo la superstrada Fi-Pi-Li dove un'auto è finita cappottata all'altezza di Pisa Nord Est, direzione mare. A bordo erano presenti 4 persone che sono uscite autonomamente dall'auto. Tre di loro hanno rifiutato il trasporto in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

