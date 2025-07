auto in sosta selvaggia prende fuoco bimbo ustionato

Una scena drammatica tra Pollena Trocchia e Sant’Anastasia: un’auto abbandonata in sosta selvaggia ha preso improvvisamente fuoco, provocando gravi ustioni a un bambino di 10 anni. Mentre passeggiava con gli amici, il piccolo è stato coinvolto nel rogo, finendo in ospedale con lesioni serie. Un incidente che solleva ancora una volta dubbi sulla sicurezza e la gestione delle auto abbandonate nelle zone civiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un bimbo di 10 anni è rimasto gravemente ustionato alle gambe mentre passeggiava con alcuni amici sul marciapiede. E' accaduto tra Pollena Trocchia e Sant'Anastasia, in via Mazzini, dove un'auto posteggiata sul marciapiede, apparentemente in riparazione presso un'officina di elettrauto, ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme, alte diversi metri, hanno raggiunto il piccolo, ricoverato nell' ospedale pediatrico Santobono di Napoli in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. La vicenda viene resa nota dal parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli: " L'auto era stata lasciata lì, secondo quanto riferito dalla madre del bambino, da un'autofficina che opererebbe abusivamente, occupando in modo improprio il marciapiede con veicoli in riparazione".