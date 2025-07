Auto in fuga dalla polizia sfonda muro ed entra in casa di riposo 2 morti e 8 feriti in Uk | Crollato tutto

Una fuga sfrenata si trasforma in tragedia: una BMW rubata, inseguita dalla polizia nel Regno Unito, termina con un impatto devastante che ha fatto crollare il muro di una casa di riposo a Sunderland. La drammatica collisione ha causato due morti e otto feriti, costringendo gli ospiti all’evacuazione. Un episodio che scuote profondamente la comunità , lasciando aperti ancora molti interrogativi sulla sicurezza e sulle conseguenze delle azioni impulsive. Continua a leggere.

La Bmw con a bordo due ventunenni in quel momento era in fuga e inseguita dalla polizia perchĂ© risultata rubata. L’impatto violentissimo ha fatto crollare il muro della casa di riposo a Sunderland che ha travolto diversi ospiti costringendo tutti gli altri a evacuare la struttura. Due donne sono morte e altri otto anziani sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

