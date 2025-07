Auto distrutta alla cronista di Irpinia Tv | l’Ordine dei Giornalisti denuncia l’intimidazione

Un atto che scuote la libertà di stampa e il diritto di raccontare la verità. L’Ordine dei Giornalisti denuncia con fermezza l’intimidazione subita dalla collega Elisa Forte, emblema del coraggio e della professionalità nel territorio irpino. La solidarietà e la difesa della libertà di informazione sono fondamentali per preservare una società aperta e democratica. Non solo una minaccia alla giornalista, ma un attacco a tutta la nostra comunità.

Il presidente dell’Ordine giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e la consigliera Alessandra Malanga sono al fianco di Elisa Forte e dell’emittente Irpinia Tv, di cui la collega è corrispondente dall’Alta Irpinia, per il grave atto intimidatorio di distruzione della sua automobile. Non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: irpinia - ordine - giornalisti - auto

