Auto con quattro persone a bordo si ribalta sulla Fi-Pi-Li

Un incidente spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze si è verificato sulla strada Firenze-Pisa-Livorno, quando un'auto con quattro persone a bordo si è ribaltata poco dopo le 12:30 all’altezza di Pisa Nord Est. Per fortuna, tutti sono usciti dall’auto illesi e stanno bene, anche se tre hanno scelto di non essere trasportati in ospedale. La dinamica resta ancora da chiarire, ma l’incidente ha catturato l’attenzione di molti passanti.

Pisa, 11 luglio 2025 – Incidente stradale più spettacolare che grave, fortunatamente, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per cause ancora da accertare un’auto si è cappottata sulla carreggiata in direzione mare, all’altezza dello svincolo Pisa Nord Est. E’ successo intorno alle 12,30. A bordo dell’auto c’erano quattro persone, che sono tutte uscite dall’auto ribaltata: tre di loro hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso, mentre un quarto è stato portato in ospedale in codice rosso ma più per la dinamica del sinistro che per le conseguenze fisiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto con quattro persone a bordo si ribalta sulla Fi-Pi-Li

