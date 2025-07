Aurora Maniscalco morta a Vienna eseguita autopsia | Assenti segni di violenza lesioni dovute alla caduta

Tragedia a Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana, ha perso la vita in un incidente che desta molte domande. L'autopsia, eseguita a Palermo, esclude segni di violenza, confermando che le lesioni sono state causate dalla caduta stessa. Le autorità indagano ora per possibile istigazione al suicidio, cercando di fare luce su questa scomparsa misteriosa. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa vicenda inquietante.

È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana morta a Vienna dopo essere caduta dal terzo piano del palazzo dove viveva con il fidanzato. Secondo l'autopsia, svolta a Palermo, sul corpo non vi sarebbero segni di violenza a parte le lesioni legate alla caduta. L'indagine è per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

