Aumento delle sigarette Ira dei fumatori | l’ultimo rincaro è pesantissimo stangata in arrivo

Una nuova stretta sulle sigarette si avvicina, minacciando di aumentare drasticamente i costi per milioni di fumatori europei. Con l’ultima stangata già pesante e un altro rincaro all’orizzonte, le politiche fiscali si fanno più dure, promettendo tensioni tra Bruxelles e le capitali nazionali. Ma cosa significa davvero questa riforma e come cambierà le nostre abitudini? È il momento di scoprirlo.

Una vera e propria stangata si profila all’orizzonte per milioni di fumatori europei. Nelle segrete stanze di Bruxelles, la Commissione europea starebbe limando un pacchetto di proposte fiscali che promettono di scatenare un acceso braccio di ferro con le capitali dell’Unione. Al centro di questa manovra c’è una riforma radicale delle accise sui prodotti del tabacco, incluse le sigarette tradizionali, i sigari, le e-cigarette e le bustine di nicotina. Un’operazione senza precedenti, il cui scopo è quello di creare una nuova fonte di risorse proprie per finanziare direttamente il bilancio comunitario, sottraendo però ingenti entrate alle casse dei singoli Stati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

