Aumentano le denunce per le truffe online | nel Veronese la crescita supera il 125%

Questo allarmante aumento è un chiaro segnale della crescente esigenza di vigilanza e di sensibilizzazione tra i cittadini, che devono imparare a riconoscere e difendersi dalle insidie del web. In particolare, nel veronese si registra un preoccupante +125% di denunce per truffe online, evidenziando come la minaccia sia ormai diffusa e concreta. È fondamentale agire prontamente per proteggere sé stessi e i propri beni digitali.

Le truffe telematiche continuano a rappresentare una sfida crescente in Italia, posizionandosi come il secondo reato più denunciato dopo i furti. Nel 2023, le segnalazioni hanno superato quota 300.000, con un incremento del +10,3% rispetto all'anno precedente. Questo allarmante aumento è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

