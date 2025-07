Aumenta il prezzo del biglietto per il Malpensa Express | quanto costerà raggiungere l'aeroporto da Milano

Dal 1° agosto 2025, il Malpensa Express vedrà un lieve incremento: da quel giorno, il biglietto costerà 0,31 euro per chilometro, aggiungendo 2 euro al prezzo attuale per chi viaggia da Milano all’aeroporto di Malpensa. Questa novità, annunciata da Trenord, riflette le nuove tariffe che influenzeranno i piani di viaggio di milioni di passeggeri. Scopri come questa variazione potrebbe incidere sui tuoi spostamenti e pianifica al meglio il tuo viaggio. Continua a leggere.

Trenord ha comunicato un aumento del prezzo del biglietto del Malpensa Express che entrerà in vigore l'1 agosto 2025. La nuova tariffa prevede un costo per i passeggeri pari a 0,31 euro per chilometro. Raggiungere l'aeroporto varesino da Milano costerà quindi 2 euro in più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dal 1° agosto il Malpensa Express costerà di più: biglietto a 15 euro, ma resta tra i più economici d’Europa (quando funziona) - A partire dal 1° agosto 2025 viaggiare in treno da Milano a Malpensa sarà un po’ più caro: il biglietto del Malpensa Express passerà dagli attuali 13 a 15 ... Come scrive ilnotiziario.net