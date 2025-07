Augusta Montaruli e il figlio in arrivo | Casetta a Roma per il dovere in Parlamento ma non lascerei mai la mia Torino

Augusta Montaruli, parlamentare torinese di Fratelli d’Italia, si mostra felice e radiosa sui social accanto alla sua nuova casa a Roma, simbolo del suo impegno in Parlamento. Pur vivendo questa fase speciale e il dolce attesa del suo bambino, la sua passione per Torino resta immutata: “Non lascerei mai la mia città”. Tra dovere e affetti, Augusta dimostra che si può mantenere vivo il cuore in due luoghi così diversi, trovando un equilibrio perfetto tra famiglia e responsabilità pubblica.

Augusta Montaruli si mostra sorridente sui social sul ciglio della porta d'ingresso di una nuova casa a Roma. La parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, in dolce attesa come aveva ufficializzato nei giorni scorsi con una foto dal Kappa FuturFestival, ha trovato nella capitale un'abitazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

