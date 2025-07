Attraverseremo le bufere la saga familiare di Anne-Laure Bondoux che rompe l' incantesimo

Attraverseremo le bufere, il romanzo di Anne-Laure Bondoux, ci conduce in un viaggio emozionante attraverso le profondità di una saga familiare fatta di silenzi e segreti che si tramandano di generazione in generazione. Non è rabbia né rancore, ma un peso invisibile che alimenta le distanze e le incomprensioni. Solo rompendo l’incantesimo, qualcuno può ricostruire i legami spezzati. Un racconto avvincente che invita a riflettere sulla forza del silenzio e sul potere del cambiamento.

C’è una forza che si trasmette da padre in figlio e attraversa molte famiglie che non è rabbia, non il rancore, ma il peso il silenzio. Un non detto che aumenta le distanze, di generazione in generazione, fino a che qualcuno non decide – o è costretto – a rompere l’incantesimo. È in questa frattura che si inserisce il romanzo di Anne-Laure Bondoux, Attraverseremo le bufere, pubblicato da Edizioni EO nella traduzione di Alberto Bracci Testasecca. La voce narrante – senza volto, senza nome, per buona parte della narrazione – scrive a un misterioso Saule, figura enigmatica che resta nell’ombra fino alle ultime pagine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it