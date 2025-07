Attenzione a questa friggitrice ad aria venduta su Amazon si rischiano scosse e incendi | l’avviso della Commissione Europea

Attenzione, consumatori! Una recente comunicazione della Commissione Europea mette in guardia da una friggitrice ad aria venduta su Amazon e altri marketplace. Il modello “Heißluftfritteuse” di Cecotec presenta rischi concreti di scosse elettriche e incendi, rendendo indispensabile un ritiro immediato dal mercato. La sicurezza dei consumatori viene prima di tutto: è fondamentale conoscere i dettagli di questo allarme e proteggere la propria famiglia.

L'allerta riguarda un modello specifico, facilmente identificabile: Marca: Cecotec. Nome: Heißluftfritteuse (scritto sulla confezione).

