Attacco contro la stampa al processo Grillo da legale imputato la protesta dell' Odg Liguria e Assostampa

queste vicende, denunciando una “campagna mediatica mostruosa” e accusando i media di aver trasformato l’inchiesta in un semplice televoto. La collega Cuccureddu ha sottolineato come la pressione dell’opinione pubblica e le campagne di odio abbiano distorto il rispetto dovuto alle attività giudiziarie, sollevando importanti quesiti sulla responsabilità giornalistica in processi delicati come questo. La polemica apre un dibattito acceso sulla libertà di stampa e il rispetto delle istituzioni.

"Campagna mediatica mostruosa", "giornalisti che hanno trasformato l'inchiesta in un televoto", "campagne di odio". Nella sua discussione l'avvocato Antonella Cuccureddu che rappresenta uno degli imputati del processo a carico di Ciro Grillo ha attaccato duramente la stampa che ha seguito in.

