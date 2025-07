Attacco alla coop Beppe Montana | la scuola si mobilita contro la mafia

In un momento in cui la violenza tenta di intimidire il nostro impegno per la legalità, la scuola si unisce con determinazione per difendere valori fondamentali. La solidarietà degli otto dirigenti scolastici della Rete per la cultura antimafia testimonia che l’istruzione e la comunità non si piegheranno alle minacce. È un richiamo forte a non arrendersi: la lotta contro la mafia continua, più forte che mai.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di solidarietà alla Cooperativa Beppe Montana a firma degli otto dirigenti scolastici che coordinano la Rete per la cultura antimafia nella scuola. Un incendio doloso ha devastato i terreni della Cooperativa Beppe Montana a Lentini. La Rete esprime solidarietà, ribadendo che la violenza non fermerà l’impegno per la giustizia . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: beppe - montana - scuola - attacco

Lentini, La Rete per la cultura antimafia nella scuola esprime solidarietà alla cooperativa Beppe Montana; Lentini, incendio Cooperativa Beppe Montana, la solidarietà dell' istituto superiore Gorgia - Vittorini.; Gli studenti dell’istituto ''Gioeni Trabia'' vanno a scuola di volo con la Polizia di Stato.

Incendio ai terreni della coop Beppe Montana – Libera Terra: ”Non ci fermeranno” - Dopo i furti subiti nelle scorse settimane presso la struttura di Cuccumella e gli agrumeti di Ramacca, la cooperativa Beppe Montana – Libera Terra è costretta oggi a fare i conti con un nuovo grave e ... Da articolo21.org

Incendio colpisce i terreni della cooperativa Beppe Montana – Libera Terra - A Lentini bruciati 20 ettari di grano Libera Terra su terreni confiscati. trapanioggi.it scrive