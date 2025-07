ATLETICA | Larissa Iapichino il trionfo col cuore in gola a Madrid e i sogni olimpici

Larissa Iapichino si conferma una protagonista indiscussa dell’atletica leggera, tra emozioni e sogni olimpici. Dalla conquista di Madrid alle sfide future, il suo percorso è un esempio di determinazione e passione. Scopri le sue emozioni, i traguardi raggiunti e le ambizioni per Parigi 2024 e oltre. Conduce: Alice Liverani e Enrico Spada. ISCRIVITI al canale, lascia un LIKE e attiva la campanella per non perderti nulla!

Con un salto di 7,06 m nel maggio 2025, Larissa si prepara a nuove sfide internazionali. Scopri il suo percorso, le emozioni delle Olimpiadi di Parigi 2024 e le aspettative per il prossimo Mondiale. Conduce: Alice Liverani con Enrico Spada In questo video: Preparazione tecnica e mentale per il Mondiale Emozioni dalle Olimpiadi e riflessioni personali Obiettivi futuri e sogni olimpici ISCRIVITI al canale, lascia un LIKE e attiva la campanella per non perdere altri contenuti esclusivi!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATLETICA: Larissa Iapichino, il trionfo col cuore in gola a Madrid e i sogni olimpici

