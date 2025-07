Athletic Bilbao Yeray Alvarez afferma che la medicina Alopecia è incolpata per il test di farmaci fallito

Il mondo del calcio è sconvolto dalla vicenda di Yeray Alvarez, difensore dell'Athletic Bilbao, coinvolto in uno scandalo che ha fatto tremare i suoi tifosi. Accusato di aver fallito un test antidoping dopo l'assunzione della medicina alopecia 232, il giocatore sostiene che si trattasse di un errore involontario. Questa controversia solleva interrogativi sulla gestione delle terapie mediche e sul rispetto delle regole nello sport professionistico, lasciando tutti con il fiato sospeso.

2025-07-11 13:18:00 Il web non parla d’altro: Il difensore atletico di Bilbao Yeray Alvarez è stato provvisoriamente sospeso dopo essere stato testato positivo per una sostanza vietata, che afferma di aver inavvertitamente preso come parte di un trattamento per l’alopecia. Alvarez è risultato positivo dopo la perdita di 3-0 di Athletic contro il Manchester United nelle semifinali della Europa League il 1 ° maggio. Il difensore, a cui è stato diagnosticato un cancro ai testicoli nel 2016, insiste che non ha mai consapevolmente preso una sostanza vietata e che il suo test positivo derivava dalla medicina usata per trattare la perdita di capelli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com