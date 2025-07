Atalanta l’Under 23 affidata a Bocchetti

L’Atalanta ha scelto di affidare l’Under 23 a Salvatore Bocchetti, un nome forte e strategico per il futuro della squadra. Dopo una carriera brillante tra Italia e Russia, Bocchetti porta con sé esperienza e passione, pronti a plasmare i giovani talenti nerazzurri. La sua nomina segna un nuovo capitolo: un talento che punta a valorizzare il settore giovanile e a rafforzare le ambizioni della formazione. Il suo arrivo promette grandi aspettative per la stagione.

Dopo la separazione improvvisa con mister Francesco Modesto all'inizio del mese di luglio, l'Atalanta ha deciso di affidare il ruolo di responsabile tecnico della formazione Under 23 a Salvatore Bocchetti. Nato a Napoli il 30 novembre 1986, Bocchetti ha avuto una lunga carriera da difensore centrale tra Italia e Russia. Dopo gli inizi con Lanciano, Ascoli e Frosinone, si mette in mostra al Genoa, conquistando così la maglia della Nazionale maggiore allenata da Marcello Lippi. Passa poi al Rubin Kazan, con cui vince Coppa e Supercoppa di Russia, prima di trasferirsi allo Spartak Mosca, dove conquista un campionato russo e una seconda Supercoppa.

