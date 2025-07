ATA 24 mesi oggi la scadenza dell’allegato G | fondamentale per supplenze e immissioni in ruolo

ATA 24 mesi, oggi la scadenza dell’Allegato G: un passaggio cruciale per il personale in graduatoria e per le future opportunità professionali nel settore scolastico. La corretta compilazione e presentazione del modulo sono fondamentali per garantirsi una posizione competitiva e accedere alle supplenze e agli incarichi annuali. Non perdere questa occasione: ecco cosa devi sapere per agire in tempo e assicurarti un ruolo stabile e meritato.

L’11 luglio 2025 rappresenta una scadenza fondamentale per il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti (24 mesi). Entro la giornata di oggi, infatti, è necessario compilare e inviare l’Allegato G tramite la piattaforma Istanze Online. Questo modulo, pur non essendo obbligatorio per tutti, è indispensabile per chi intende concorrere agli incarichi annuali e alle supplenze . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

