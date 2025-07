Assenza del personaggio chiave in dexter | resurrectio lascia perplessi

La nuova stagione di Dexter: Resurrection ha lasciato molti spettatori perplessi, in particolare per l'assenza del personaggio chiave Angela e le scelte narrative che appaiono contraddittorie rispetto al passato. Questa svolta sorprendente solleva numerosi interrogativi: perché Angela non è tornata? Quali sono le motivazioni dietro questa decisione e come influenzerà il futuro di Dexter? Esploriamo insieme i dettagli di questa intricata trama.

La nuova stagione di Dexter: Resurrection ha generato molte discussioni tra gli appassionati, soprattutto per alcune scelte narrative che sembrano contraddittorie rispetto agli sviluppi precedenti. In questo approfondimento si analizzeranno le motivazioni dietro alcune decisioni chiave della serie e le implicazioni per il futuro del personaggio protagonista. assenza di Angela e l'incoerenza nella trama. perché Angela non ritorna in Resurrection. Uno degli aspetti più criticati riguarda la totale assenza di Angela Bishop, interpretata da Julia Jones, nel nuovo ciclo narrativo. La scelta di non includerla nelle vicende successive a New Blood sembra essere dettata dalla volontà di semplificare la trama, evitando di affrontare le conseguenze delle sue accuse contro Dexter.

