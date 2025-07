Assemblea dell?Unione industriali di Napoli Giorgia Meloni | Il Sud può essere volanodell?economia nazionale

L'assemblea dell'Unione Industriali di Napoli si è trasformata in un palcoscenico per il futuro del Sud, con la premier Giorgia Meloni che sottolinea come questa regione possa diventare il motore potente dell'economia nazionale. Un messaggio di speranza e di crescita condivisa, dove il Sud non rappresenta solo una sfida, ma un'opportunità da cogliere. L'intervento della Meloni ci invita a guardare avanti, credendo nelle potenzialità di questa terra vitale e strategica.

Il Sud è decisivo per il Paese. «Se cresce, non lo fa a discapito delle altre regioni ma a beneficio di tutta la Nazione», dice la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Assemblea dell?Unione industriali di Napoli, Giorgia Meloni: «Il Sud può essere volanodell?economia nazionale»

