Assemblea degli industriali di Napoli Musumeci | Campi Flegrei avanti con la messa in sicurezza

L’assemblea degli Industriali di Napoli si è trasformata in un importante momento di confronto sulla sicurezza dei Campi Flegrei. Il ministro Nello Musumeci ha sottolineato come, nonostante le sfide normative, il Governo sia impegnato a potenziare e consolidare le infrastrutture esistenti. Un passo avanti fondamentale per garantire un futuro più sicuro e sostenibile a questa affascinante area, pronta ad affrontare le sfide di oggi e di domani.

“Mi pare che sui Campi Flegrei non ci stiamo risparmiando, con tutti i problemi e limiti che il contesto normativo impone”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a margine dell’assemblea dell’Unione Industriali di Napoli Nei Campi Flegrei “le infrastrutture già ci sono – ha proseguito Musumeci – dobbiamo soltanto consolidarle e il Governo, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha cominciato con la programmazione e gli stanziamenti: abbiamo già 4 – 5 cantieri aperti e tenete conto che il programma è stato approvato nel mese di maggio. Inoltre, lavoreremo fino a quando non avremo messo in sicurezza tutte le infrastrutture pubbliche, mentre stiamo già lavorando con una ricognizione del costruito per verificare quanti tra i proprietari privati intendano migliorare le condizioni statiche del proprio immobile con il supporto finanziario al 50 per cento del Governo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

