Assemblea degli industriali di Napoli Meloni | Il Sud sta diventando il volano dell’economia italiana

italiana, trasformandosi in una fonte di crescita e innovazione per l'intera nazione. Meloni sottolinea come il Sud non sia più un'area di ritardo, ma un motore strategico che può trainare il Paese verso un futuro più prospero. È ora di abbandonare vecchi pregiudizi e guardare alle opportunità di una collaborazione più forte e integrata tra Nord e Sud.

“Contrapporre il Nord al Sud è una narrazione smentita dai fatti, smentita dai numeri perché se il Sud cresce non lo fa a scapito dalle delle altre regioni, lo fa a beneficio di tutta la Nazione”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all’assemblea dell’Unione industriali di Napoli. “Anzi, se consideriamo il potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, il Sud può essere il volano dell’economia nazionale. Lo sta dimostrando negli ultimi anni con tassi di crescita sia economica che occupazionale superiore alla media nazionale; un Sud che non è più il fanalino di coda, ma che si sta affermando come locomotiva del rilancio di questa nazione, dinamico, ambizioso, attrattivo di investimenti”, ha continuato Meloni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

