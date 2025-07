Assemblea Abi Contrasto Unisin Confsal | Le banche sostengano famiglie e Pmi

L’assemblea ABI ha acceso i riflettori sull’importanza del sostegno alle famiglie e alle PMI, con interventi di spessore che hanno sottolineato l’impegno del settore bancario. Patuelli ha evidenziato con equilibrio il ruolo delle banche nella ripresa economica, mentre Panetta e Giorgetti hanno ribadito la priorità di una solida collaborazione istituzionale. Come Unisin/Confsal, ribadiamo che le Banche…

"L'intervento del presidente di Abi, Antonio Patuelli, è stato come sempre di grande respiro riuscendo a rappresentare con attenzione ed equilibrio il mondo delle Banche. Chiaro e definito l'intervento del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta in linea con quanto sinora ha rappresentato nel corso dei suoi interventi e quello del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Come UnisinConfsal ribadiamo che le Banche devono continuare a sostenere famiglie e imprese. E devono impegnarsi a destinare il risparmio allo sviluppo economico dei territori con particolare riferimento a quelli che si trovano in difficoltà al fine di poter garantire, in questo periodo di evoluzioni continue, uno sviluppo che sia realmente, e non solo a parole, omogeneo in tutto Paese".