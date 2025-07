Assegnazione provvisoria e utilizzazione 2025 26 | documenti da allegare alla domanda

Se ti appresti a presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il prossimo anno scolastico, sapere quali documenti allegare è fondamentale per evitare ritardi o esclusioni. Dal 14 al 25 luglio 2025, su Istanze Online, potrai inviare le tue richieste, ma attenzione: la corretta preparazione dei documenti richiesti è la chiave del successo. Ecco tutto ciò che devi sapere per essere pronto!

Con la firma del CCNI 2025–2028, le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico 202526 si presenteranno dal 14 al 25 luglio 2025 su Istanze Online. È fondamentale allegare correttamente i documenti richiesti, che variano a seconda della tipologia di domanda e delle situazioni personali dichiarate. Ecco cosa serve allegare Documenti per la . Assegnazione provvisoria e utilizzazione 202526: documenti da allegare alla domanda . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: documenti - allegare - assegnazione - provvisoria

Assegnazione provvisoria e utilizzazione docenti 2025/26, quali documenti bisogna allegare - Se sei un docente interessato all'assegnazione provvisoria e all’utilizzazione per l’anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere quali documenti allegare alla domanda.

Gentili colleghe e colleghi, lunedì 14 Luglio 2025 la sede della Gilda degli insegnanti di Palermo resterà chiusa per la tradizionale festività di Santa Rosalia. In vista dell’ormai prossima presentazione delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria (d Vai su Facebook

Assegnazione provvisoria e utilizzazione docenti 2025/26, quali documenti bisogna allegare; Assegnazioni provvisorie 2025, quali documenti bisogna allegare alla domanda? Risponde l’esperto; Assegnazioni provvisorie 2025, tutto pronto per partire – Rivedi la Diretta.

Assegnazione provvisoria e utilizzazione docenti 2025/26, quali documenti bisogna allegare - Firmato il Contratto per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, ATA ed educativo per il triennio 2025 - Riporta orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie 2025, quali documenti bisogna allegare alla domanda? Risponde l’esperto - Ecco la risposta, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 luglio, dell’es ... Come scrive tecnicadellascuola.it