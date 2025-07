Assegnazione provvisoria docenti 2025 26 | non si può chiedere nel comune di titolarità

Se sei docente e stai considerando l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere le regole che regolano questa procedura. In particolare, non si può richiedere l’assegnazione nel comune di titolarità, ma ti permette di esprimere preferenze territoriali come scuole, comuni, distretti e province, con alcune limitazioni. Scopriamo insieme come ottimizzare la tua domanda e aumentare le possibilità di ottenere una sede favorevole.

