Assalto del Bayern a Luis Díaz | offerta da 52 milioni ma il Liverpool fa muro

Il mercato infiamma le settimane finali, e il Bayern Monaco non si ferma: con un'offerta di 52 milioni, tenta di strappar via Luis Díaz al Liverpool. Ma i Reds non sono disposti a cedere così facilmente e fanno muro, dimostrando di voler blindare il loro gioiello. La sfida tra club europei si fa sempre più calda, e il futuro dell’esterno colombiano rimane incredibilmente incerto. Ecco come si svilupperà questa intrigante battaglia di mercato.

Luis Diaz e l’assalto del Bayern per il talento. Ecco la risposta attuale del Liverpool. Le ultime Un’offerta ufficiale per scuotere il mercato e testare la determinazione del Liverpool. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, il Bayern Monaco ha lanciato il suo primo, concreto assalto per l’esterno offensivo dei Reds, Luis Díaz. I bavaresi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Assalto del Bayern a Luis Díaz: offerta da 52 milioni, ma il Liverpool fa muro

Luis Díaz nel mirino del Bayern: primi contatti avviati - Il Bayern Monaco ha avviato i contatti con il Liverpool per Luis Díaz. Secondo europacalcio.it

Luis Diaz Bayern Monaco, arriva la risposta del Liverpool: tutti i dettagli sulla trattativa - A fare il punto della situazione il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui i giganti bavaresi avrebbero presentato un’offerta corposa per strappare Díaz ai Reds. Come scrive news-sports.it