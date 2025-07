Aspettando All In | Onita e l’eroe

In attesa del main event di All In Texas, Hangman Adam Page vs. Jon Moxley in un Texas Death Match, ricordiamo alcuni match brutali e le loro conseguenze. I deathmatch sono tra gli incontri di wrestling più violenti, in cui è consentito l’uso di vari tipi di armi. Gli exploding barbed wire deathmatches sono l’apoteosi del pathos. Le corde del ring sono sostituite da filo spinato, e ogni volta che che i lottatori entrano in contatto con esso, segue un’esplosione estremamente visuale. Tra questi incontri, Atsushi Onita vs. Terry Funk (05051993) viene ricordato come uno dei migliori della storia. Entrambi i concorrenti logorano sistematicamente il loro avversario, prendendo di mira parti specifiche del corpo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Aspettando All In: Onita e l’eroe

