Asmodee Estate 2025 ecco i giochi in uscita ottimi anche in spiaggia

Preparati a vivere un'estate all'insegna del divertimento con le novità Asmodee Estate 2025! Dai giochi da tavolo alle carte collezionabili, le nuove uscite di giugno promettono di rendere le tue giornate in spiaggia ancora più coinvolgenti. Tra queste, spicca Star Wars Unlimited, il gioco di carte che conquista grandi e piccini. Scopri tutti i dettagli e preparati a portare l'avventura ovunque tu vada!

Asmodee Estate 2025 – In questa newsletter andiamo a presentare le novità targate Asmodee previste per il mese di Giugno. Asmodee Estate 2025 – Star Wars Unlimited – Leggende della forza. Data di uscita prevista: 11 Luglio Star Wars: Unlimited è un gioco di carte collezionabili dal ritmo serrato e facile da imparare. Il quinto, nuovo set, Leggende della Forza, si concentra su personaggi e contenuti provenienti da diverse epoche della galassia di Star Wars, con un’attenzione particolare agli utilizzatori della Forza, come Jedi, Sith e molti altri ancora. Giocatori: 2 Durata media di una partita: 40’ Età suggerita: 12 + Genere: TCG Prezzo di vendita consigliato: Spotlight Deck 24,99 €; Booster 4,99 €; Prerelease Box 29,99 Studio: Fantasy Flight Games Autori: Daniel Schaefer, Tyler Parrott e Jeremy Zwirn Unlock! Kids 4. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Asmodee Estate 2025, ecco i giochi in uscita ottimi anche in spiaggia

