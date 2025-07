Asllani Inter secondo tentativo in corso del Betis | altro incontro a Milano! Giocatore inizialmente non convinto ma…

Il mercato si infiamma con il secondo tentativo del Betis Siviglia di strappare Kristjan Asllani all'Inter, con un incontro cruciale a Milano. Inizialmente riluttante, il centrocampista albanese sta valutando con attenzione questa opportunità di rilancio. La trattativa si fa sempre più calda e potrebbe segnare un nuovo capitolo per il futuro di Asllani. Riusciranno i biancoverdi a convincere il giocatore e l’Inter a trovare un accordo? Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Asllani Inter, secondo tentativo in corso del Betis: altro incontro a Milano! Giocatore inizialmente non convinto ma. Le ultime sulla trattativa. Il Betis Siviglia sta facendo il secondo tentativo per portare il centrocampista albanese Kristjan Asllani all’interno della sua rosa, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio centrocampo. La squadra spagnola ha fissato la priorità di raggiungere un accordo col mercato Inter prima di intavolare una trattativa con il calciatore. Secondo le ultime informazioni riportate da Sky Sport, il Betis sta puntando molto su Asllani, ma prima di entrare nel vivo della discussione con il giocatore, deve assicurarsi un’intesa con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, secondo tentativo in corso del Betis: altro incontro a Milano! Giocatore inizialmente non convinto ma…

In questa notizia si parla di: secondo - tentativo - betis - asllani

"Secondo tentativo riuscito": Kim presenta la super nave Choe Hyon - Dopo un mese di sfide e tensioni, Kim Jong Un celebra il successo del secondo tentativo: la presentazione della maestosa nave da guerra Choe Hyon, varata al largo della costa orientale.

Asllani: c’è già stato un incontro tra Inter e Betis per trovare un accordo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo; una volta che questo verrà raggiunto, la squadra di Siviglia proverà poi a convincere il centrocampista ad accettare il trasferimento. [@ Vai su Facebook

Sky – Mandragora, la Fiorentina lo tiene e rinnova. Il Betis torna su Asllani?; Asllani Inter, secondo tentativo in corso del Betis Siviglia; Si riaccende la pista Betis per Asllani: l'Inter ha incontrato i rappresentanti del club spagnolo.

Sky – Sassuolo su Buchanan e Betis su Asllani: la posizione dell’Inter - Oggi è stata una giornata importante per il mercato dell'Inter perché ci sono stati due incontri importanti in sede ... Si legge su fcinter1908.it

Betis, incontri a Milano con Milan e Inter per Emerson e Asllani - Il club spagnolo è stato infatti a Milano dove ha incontrato il Milan per il cartellino di Emerson Royal e l'Inter per ... Secondo sport.sky.it